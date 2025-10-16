Rating AEW Collision 11 de octubre 2025

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Megan Bayne y FTR vs. Willow Nightingale y JetSpeed.

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Josh Alexander venció a Kota Ibushi (** 1/2) Anthony Bowens y Max Caster vencieron a Bryan Keith y Big Bill (***) Tay Melo y Anna Jay vencieron a Dream Girl Ellie y Carolina Cruz (***) Julia Hart, Skye Blue y Thekla vencieron a Toni Storm, Kris Statlander y Harley Cameron (***) RETO CASTING ABIERTO MxM: Rush, Dralístico y Sammy Guevara vencieron a Mansoor, Mason Madden y Johnny TV (***) Eddie Kingston venció a The Beast Mortos (***) Dax Harwood, Cash Wheeler y Megan Bayne vencieron a Mike Bailey, Kevin Knight y Willow Nightingale (*** 1/2)

►Los números de AEW Collision 11 de octubre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 286 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 226 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser grabado y no en directo, y por el regreso de Collision a su horario habitual tras haber sido reprogramado la semana anterior debido a los compromisos de TNT con el fútbol americano universitario.

Obtuvo una calificación de 0,06 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,03 del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el Juego 5 de los Playoffs de la MLB 2025 de Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers atrajo a 4,557,000 espectadores en TBS, el juego de fútbol americano universitario de Georgia vs. Auburn atrajo a 6,687,000 espectadores en ABC, el juego de fútbol americano universitario de Michigan vs. USC atrajo a 4,291,000 espectadores en NBC, el juego de fútbol americano universitario de Kansas vs. Texas Tech atrajo a 1,388,000 espectadores en FOX, el juego de fútbol americano universitario de Florida vs. Texas A&M atrajo a 2,618,000 espectadores en ESPN, el juego de fútbol americano universitario de Iowa vs. Wisconsin atrajo a 875,000 espectadores en FS1, y la carrera NASCAR Xfinity Focused Health 302 atrajo a 753,000 espectadores en The CW.

AEW no realizó un espectáculo durante la semana del 12 de octubre debido a que realizarían su evento WrestleDream 2024 esa misma noche.