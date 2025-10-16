Rating AEW Collision 11 de octubre 2025 |

por
Ratings AEW Collision

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Megan Bayne y FTR vs. Willow Nightingale y JetSpeed.

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

  1. Josh Alexander venció a Kota Ibushi (** 1/2)
  2. Anthony Bowens y Max Caster vencieron a Bryan Keith y Big Bill (***)
  3. Tay Melo y Anna Jay vencieron a Dream Girl Ellie y Carolina Cruz (***)
  4. Julia Hart, Skye Blue y Thekla vencieron a Toni Storm, Kris Statlander y Harley Cameron (***)
  5. RETO CASTING ABIERTO MxM: Rush, Dralístico y Sammy Guevara vencieron a Mansoor, Mason Madden y Johnny TV (***)
  6. Eddie Kingston venció a The Beast Mortos (***)
  7. Dax Harwood, Cash Wheeler y Megan Bayne vencieron a Mike Bailey, Kevin Knight y Willow Nightingale (*** 1/2)

►Los números de AEW Collision 11 de octubre 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 286 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 226 mil espectadores de la semana pasada. El programa de esa semana se destacó por ser grabado y no en directo, y por el regreso de Collision a su horario habitual tras haber sido reprogramado la semana anterior debido a los compromisos de TNT con el fútbol americano universitario.

Obtuvo una calificación de 0,06 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,03 del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el Juego 5 de los Playoffs de la MLB 2025 de Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers atrajo a 4,557,000 espectadores en TBS, el juego de fútbol americano universitario de Georgia vs. Auburn atrajo a 6,687,000 espectadores en ABC, el juego de fútbol americano universitario de Michigan vs. USC atrajo a 4,291,000 espectadores en NBC, el juego de fútbol americano universitario de Kansas vs. Texas Tech atrajo a 1,388,000 espectadores en FOX, el juego de fútbol americano universitario de Florida vs. Texas A&M atrajo a 2,618,000 espectadores en ESPN, el juego de fútbol americano universitario de Iowa vs. Wisconsin atrajo a 875,000 espectadores en FS1, y la carrera NASCAR Xfinity Focused Health 302 atrajo a 753,000 espectadores en The CW.

AEW no realizó un espectáculo durante la semana del 12 de octubre debido a que realizarían su evento WrestleDream 2024 esa misma noche.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos