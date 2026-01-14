Rating AEW Collision 10 de enero 2026

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Mark Briscoe vs. Hechicero.

Death Riders vencieron a SkyFlight (***) Brody King venció a un luchador local (*) El Clon venció a Komander (*** 1/2) Mina Shirakawa venció a Lady Frost (**) CAMPEONATO TNT: Mark Briscoe retuvo ante Hechicero (*** 1/2) Babes of Wrath y Kris Statlander vencieron a Hyan y Maya World y Vertvixen (** 1/2) The Demand vencieron a JetSpeed y Anthony Bowens (***)

►Los números de AEW Collision 10 de enero 2026

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 271 mil televidentes en TNT. Esto esta por encima con respecto a los 241 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo un rating de 0,03 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, igual que la calificación del programa de la semana anterior.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en HBO MAX.

El año pasado por esta misma época, el 11 de enero de 2025, AEW Collision atrajo a 337.000 espectadores y un rating de 0,09 entre los 18 y 49 años.