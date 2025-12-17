Rasputín, a la conquista del Lejano Oriente

La lucha libre mexicana sigue dando de que hablar y en esta ocasión nos referiremos a un talento independiente que debutó con gran éxito en Japón.

► Rasputín tuvo exitoso debut en el Korakuen Hall

De trata del talentoso luchador exótico oaxaqueño Rasputín que fue invitado a participar con la empresa independiente japonesa Pro Wrestling Heat Up.

Heat Up presentó su evento “SEICHI SHUKETSU 2025” teniendo como sede el tradicional recinto del Korakuen Hall de la capital nipona.

Rasputín, representante del talento mexicano forjado desde la independencia, llevó la esencia, la mística y la fuerza de la lucha libre mexicana hasta tierras niponas, donde causó admiración del exigente público japonés con su atractiva estética y su versatilidad.

Rasputín participó en la segunda lucha, que se denominó “Welcome to Japan” al lado de Red Eagle, Wanderley y Nuno Nunes, tres luchadores portugueses de la empresa CTWrestling Portugal, quienes también hicieron su presentación en el Lejano Oriente.

La cuarteta de extranjeros enfrentó al combinado japonés integrado por Shota, Kotaro Nasu, Shinya Ishida y Miyao Miyamoto. Estos últimos se vieron sorprendidos por la agilidad de sus rivales y cayeron en casi once minutos de acciones.

Sin duda, la presentación de Rasputín es histórica, no solo por el logro a nivel individual para el gladiador; además proyecta a nivel mundial a la lucha libre oaxaqueña, de gran arraigo y tradición en nuestro país.

Además del mexicano y los tres portugueses, se contó con la participación de Minoru Suzuki y Marty Scurll. También se expusieron los dos campeonatos principales de Heat Up, integrándose una gran función.

Los resultados completos fueron:

HEAT UP «SEICHI SHUKETSU 2025 ~ ORETACHI NO YUME SHIMA*», 15.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Shota Kofuji, Yu Shimizu y Ren Sukegawa vencieron a TAMURA☆GENE☆ver.2.0, Joshi e Igashi (9:31) con un Rolling Senton de Sukegawa sobre Joshi.

2. Red Eagle, Rasputín, Wanderley y Nuno Nunes vencieron a Shota, Kotaro Nasu, Shinya Ishida y Miyao Miyamoto (11:27) con un Jumping Brainbuster de Eagle sobre Miyamoto.

3. Four City Battle ~ 4 Way Elimination Match: Raimu Imai, Hajime y Shota Marlon Miwa [KawasakI] vencieron a Ali Najima, Ryutaro Ono y Masanori Kanu Watanabe [Nagoya] y a Donguri Fujie, Hiroto Okubo y Tetsuya Goto [Osaka] y a Shunnosuke, Sayaka Toyota y THE JOKER [YamaguchI].

4. HEAT UP Universal Tag Team Title: White Moriyama y Yukito vencieron a Keijiro Ohka y Chon Hone Shiryu (c) (13:14) con un Chickenwing Armlock de Yukito sobre Shiryu – conquistando el título .

5. HEAT UP WORLD IMPACT 2025: Minoru Suzuki y Hilario Sato vencieron a TAMURA☆GENE☆ y Marty Scurll (21:18) con un Capture-Style Cross Armbreaker de Sato sobre TAMURA.

6. HEAT UP Universal Title: Tomoki Hatano (c) venció a Bomber Okuno (25:57) con un Suigin To defendiendo el título.