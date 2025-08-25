Raquel Rodríguez y la verdad de su spot más loco

La luchadora de raíces mexicanas habla sobre su rivalidad con Rhea Ripley, las limitaciones en Arabia Saudita y un arriesgado final salvado por Jamie Noble. Conviene recordar que Raquel Rodríguez enfrentó a «La Erradicadora» en una Riyadh Boulevard Street Fight en Night of Champions 2025. Atendamos ahora a sus recientes declaraciones a Rick Ucchino de The Takedown.

► En palabras de Raquel Rodríguez

Sobre luchar contra Rhea Ripley

«Siempre estoy orgullosa del trabajo que hago con Rhea, por la larga relación que hemos tenido como luchadoras, compañeras de trabajo, amigas y hasta compañeras de equipo convertidas en rivales. Cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar juntas, creo que ambas sabemos que hay presión para superar las luchas que ya hemos tenido antes.»

Sobre Arabia Saudita y las limitaciones

«Definitivamente fue difícil pensar en cosas, especialmente estando en un país extranjero donde, como mujeres, no se nos permite hacer demasiado. Estábamos muy limitadas, pero con lo que teníamos ese día y lo que logramos crear, no podría estar más orgullosa de haber tenido una Street Fight tan épica con ella.»

Sobre la inspiración para el final de la lucha

«Todo comenzó como una idea con una tabla de madera. Obviamente vemos repeticiones y peleas del pasado para inspirarnos y obtener ideas. Estaba viendo una Street Fight entre Kurt Angle y Shane McMahon… y ellos hicieron un spot donde pusieron una tabla en la cuerda superior, y creo que Kurt hizo un German Suplex desde ahí.»

Sobre la dificultad y la ayuda de Jamie Noble

«Cuando me paré sobre la tabla pensé: ‘No, de ninguna manera. No voy a hacer nada desde aquí’, [ríe]. Solo por el hecho de medir 1,82 y ser casi del mismo tamaño que la tabla en sí… simplemente no iba a funcionar. Gracias a Jamie Noble, esa idea se transformó en lo que terminó siendo. Y sí, definitivamente fue aterrador.»

RHEA RIPLEY VENCE TRAS UN RIPTIDE DESDE LO ALTO DE LA MESA #WWENOC pic.twitter.com/6EdOnodk1a — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) June 28, 2025