Raquel Rodríguez: «WWE hará un PLE solo de mujeres»

La división femenina de WWE ha estado pidiendo un nuevo evento premium exclusivamente para ellas desde que en 2018 hicieran Evolution.

► ¿Un nuevo Evolution?

Hasta ahora, nunca ha habido indicios de que vaya a suceder, pero aún así Raquel Rodríguez confía en que así será, como le dice a Battleground:

“Nuestra división es genial, me encanta absolutamente. Estoy más que agradecida de ser parte de esto, solo decir que soy parte de esta división femenina porque es enorme en este momento. Todo el mundo quiere estar en esta división femenina. Es la mejor división femenina del mundo. Estamos produciendo algunas de las mejores superestrellas femeninas, luchadoras, de todo este planeta, de todos los países, de todas las promociones, estamos produciendo algunas de las mejores, así que eso tiene mucho peso, y eso dice mucho sobre nuestra división femenina, sin duda».

“Esto es cierto. Creo que somos buenas para manifestar cosas. Así que lo vamos a decir aquí, lo vamos a poner en el aire. Vamos a tener otro pay-per-view solo de mujeres, lo veo. Lo veo venir [ríe]».

¿Te gustaría que se cumplieran los deseos de Raquel y de muchas de sus compañeras?

► Las comparaciones con Kevin Nash

En otra entrevista con Casual Conversations, la luchadora aborda las comparaciones que le hacen con el miembro del Salón de la Fama Kevin Nash:

“Me encanta. Creo que Diesel es un personaje genial. También me encantó ver su episodio de A&E donde hablaron de él y Razor Ramon [Scott Hall], y sus personalidades y cómo solían ser grandes bromistas. Eso soy yo, prácticamente, a la perfección. Me encanta interpretar a Big Mami Cool. Siento que lo he estado haciendo desde NXT y ha sido un apodo que los fanáticos me dieron y que también he usado de vez en cuando. Me encanta absolutamente. Es la mejor comparación que podría tener”.