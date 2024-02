Durante el episodio de WWE RAW del 19 de febrero, Raquel Rodríguez volvió a la programación tras dos meses de ausencia para ganar una batalla real y clasificarse para la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber donde buscará una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania 40.

► Raquel Rodríguez ha vuelto

Una vez terminada la lucha, en pleno éxtasis de alegría, la luchadora de raíces mexicanas tuvo la ocasión de festejar con el famoso comediante Gabriel Iglesias, quien previamente había enojado a Chelsea Green, la última eliminada del combate, al preguntarle por dónde estaba Raquel.

«Se siente bien. Se siente bien. Esos pocos meses fuera me parecieron años. No entiendes lo loca que estaba, simplemente estar en casa, caminando de un lado a otro, pensando ‘Tengo que volver al ring, tengo que volver al ring, tengo que recuperarme, tengo que volver’. Finalmente, estoy aquí, y no solo estoy aquí, sino que gané, y tengo la oportunidad de ir a Australia, y tengo la oportunidad de ir a la Cámara», expresó la guerrera en WWE Raw Exclusive.

Raquel Rodríguez estará buscando no solo luchar por el título sino también continuar su rivalidad con Rhea Ripley. Y al haberse visto tan bien en esta battle royale podríamos decir que es una de las favoritas para salir victoriosa. Eso también indica que era la indicada para ganar a las demás participantes.

También llamó la atención que finalmente Jade Cargill no se clasificara para la Cámara de la Eliminación, lo que deja en el aire qué pasará con ella en «The Grandest Stage of Them All», pero es comprensible que WWE no haya querido lanzarla a esas aguas tan rápido.