Raquel Rodríguez todavía extraña a Liv Morgan

La desafortunada lesión de Liv Morgan afectó gravemente la historia de The Judgment Day y el Campeonato Femenil en Parejas, que compartía con Raquel Rodríguez antes de su lesión, y también implicó reescribir las historias de cara a Evolution y SummerSlam para la división femenil. No obstante, Roxanne Perez ha salido al paso como reemplazo de la ex Campeona Mundial, y desde entonces ha logrado varias defensas exitosas del referido título.

► Raquel Rodríguez confía en que Liv Morgan se recupere pronto

Raquel Rodríguez fue entrevistada recientemente en «Shak Wrestling», donde evaluó el impacto que la ausencia de Morgan tendrá tanto en el elenco femenil como en el grupo. También admitió que aún mantiene contacto con ella y que extraña su presencia, confiando en que volverá más fuerte que antes.

«Su impacto fue mayor que solo Evolution. Su lesión y el impacto que tuvo, no solo en Judgment Day, ni solo en los títulos de parejas femeninas, sino en todo el vestuario femenino, van más allá de Evolution. Es muy lamentable cuando alguien tiene que perderse una pelea por una lesión o enfermedad. Sé que todas hemos pasado por eso. Es muy duro y te transforma para mejor. Te convierte en una guerrera porque ahora solo estás luchando contra algo que no puedes controlar«

«Y sé que Liv Morgan es muy, muy fuerte. Sé que saldrá de esto aún más fuerte que antes de irse, y solo quiero que sepa que estos títulos en parejas no se irán a ninguna parte. Estarán en buenas manos. Pero la extraño cada día, cada viaje. La extraño mucho porque solíamos viajar juntas a todos los lugares a los que íbamos».