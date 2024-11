Raquel Rodríguez: «Quiero ser una Superestrella de WWE digna»

Raquel Rodríguez pasó varios meses lejos de la programación de WWE debido a problemas de salud y finalmente regresó para cambiar por completo su trayectoria. No solo volviendo a ser heel, como lo había sido en NXT durante su alianza con Dakota Kai, sino uniéndose a la facción The Judgment Day, en especial a la Campeona Mundial, Liv Morgan, y «Dirty» Dominik Mysterio. Mientras hablaba recientemente en WrestleRant Radio, le pidieron a la luchadora que reflexionara sobre su tiempo fuera y su retorno.

► Ausencia y regreso a WWE

«Definitivamente, es algo que pasa por la mente de un atleta, de un luchador, cuando te lesionas o te enfermas. Te encuentras en una posición en la que estás en constante movimiento, haciendo apariciones, luchando en televisión, todas estas cosas, y de repente todo se detiene. El tiempo casi parece detenerse, y piensas: ‘Bueno, aquí estoy, ¿pero qué hago? ¿Cómo encuentro mi propósito?’. Esa es realmente la pregunta clave que creo que viene a tu mente porque podemos sentirnos muy confundidos.

«En mi caso, este ha sido mi sueño desde que era una niña. He estado viendo a mi papá luchar, he estado intentando entrar en esto desde que era pequeña. Desde el día que firmé ese contrato para estar aquí, he estado luchando todos los días para demostrarme como una contendiente digna, como una Superestrella digna de WWE para la compañía. Así que cuando todo eso se me quitó, casi me sentí perdida, porque era como si mi identidad, mi propósito, toda mi razón para esforzarme se hubieran arrancado de mí. Ahora no puedo entrenar, no puedo exigirme demasiado, no puedo comer ciertas cosas, no quiero salir, no quiero que la gente me vea así porque no me siento bien, me siento horrible.

«Así que sí, definitivamente tienes que pensar: ‘¿Y si no regreso? ¿Qué voy a hacer después?’. Tuve esos pensamientos rondando mi mente bastante, pero estoy realmente, realmente agradecida con mi hermana, Liv, quien nunca dejó de estar ahí para mí en ningún momento. Me escribía, me revisaba, incluso cuando ella estaba lidiando con su lesión en el brazo y todo el estrés de regresar, de luchar contra Rhea y ganar el Campeonato Femenino, tenía muchas cosas en su plato. Saber que tenía todo eso y aun así se tomaba el tiempo de pensar en mí, de buscarme, de enviarme cosas, me hizo sentir que encontré a alguien absolutamente leal a mí, alguien dispuesto a estar ahí para mí.

«Eso cambió algo en mi mente. Pensé: cuando me recupere, porque sé que me voy a recuperar, cuando vuelva a subir al ring, esa es una persona a la que voy a apoyar al 110%. Regresar no dejó ninguna duda sobre de qué lado iba a estar. Siempre iba a ser el lado de Liv Morgan.

«Estoy tan feliz de estar de vuelta y de estar completamente activa otra vez. Es tan agradable estar de nuevo en la carretera con mis amigos, trabajando. Me encanta llegar a Raw y SmackDown y pasar el día entero en los shows. Es una de las mejores cosas que podemos hacer, así que desde ahora me prometí no dar por sentados ninguno de estos días, ninguna de estas oportunidades. Sé que esto puede desaparecer tan rápido como llega. Lo he sentido. Solo quiero aprovechar cada día por lo que es, ser feliz, disfrutarlo y ser victoriosa también, porque ganar mientras lo haces es aún mejor [ríe].

«Desde que regresé, ha sido tan divertido. Absolutamente me encanta estar con Liv Morgan. Estamos en la carretera juntas. Judgment Day, ser parte de ese grupo, ¡oh, por Dios! Dominik, Carlito, Finn, JD, son hilarantes. Me encanta estar en el clubhouse. Me siento como una persona completamente nueva. Ha sido absolutamente increíble desde que regresé, y estoy tan feliz de estar de vuelta en plena acción«.

