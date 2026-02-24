Raquel Rodriguez vence a Iyo Sky y Kairi Sane para ir Elimination Chamber

La texana Raquel Rodriguez se enfrentó a IYO SKY y Kairi Sane en un combate done la ganadora ocuparía el último lugar en Elimination Chamber.

Raquel arrancó dominando, derribando a Kairi con una big boot y evitando los intentos sorpresivos de Iyo. Sane intentó dormirla con un sleeperhold, pero Rodriguez se la quitó de encima sin problemas. SKY y Sane decidieron unir fuerzas contra la texana, aunque la alianza duró poco. Cuando Raquel volvió al control, levantó a ambas para aplicarles un doble Fallaway Slam.

Las japonesas lograron sacar a Raquel del ring y buscaron atacar en conjunto. Sane voló hacia afuera, pero Rodriguez la atrapó en el aire. IYO respondió lanzándose con un Asai Moonsault sobre ambas en ringside.

Kairi castigó a IYO con un sliding forearm y la atrapó en una llave de sumisión hasta que Raquel regresó para romperla por la fuerza. Rodriguez expulsó a Sane y conectó tres elbowdrop consecutivos sobre SKY antes de otro Fallaway Slam.

► Momentos Clave

El combate se volvió caótico con ataques dentro y fuera del ring. Iyo conectó unas patadas y buscó imponer su ritmo, pero Raquel la frenó en seco. Tras varios intercambios, Kairi intentó su Insane Elbow, aunque Rodriguez la recibió con las rodillas en alto.

Finalmente, Raquel levantó a “The Pirate Princess” y la remató con una contundente Texana Bomb para asegurar la cuenta de tres y su pase a Elimination Chamber.

►¿Qué pasará ahora?

Raquel es la última clasificada al combate de Elimination Chamber, donde se enfrentará a Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka y Kiana James el próximo 28 de febrero en Chicago.