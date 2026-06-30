Raquel Rodriguez impone su poder ante Maxxine Dupri

Raquel Rodriguez volvió a demostrar por qué es una de las competidoras más dominantes de la división femenil al derrotar a Maxxine Dupri. Aunque la texana tuvo que batallar más de lo esperado, su fuerza terminó marcando la diferencia.

Dupri comenzó el combate utilizando su velocidad para evitar los primeros ataques de Raquel e incluso logró sacarla del ring. Sin embargo, la ex campeona reaccionó rápidamente y tomó el control castigando a su rival con un potente suplex y un doloroso Torture Rack.

Maxxine encontró una oportunidad para regresar al combate al revertir un nuevo intento de Torture Rack con un DDT. Después encadenó varios clotheslines y una spinning kick que finalmente logró derribar a Rodriguez, acercándose a la sorpresa.

Pese a la reacción de Dupri, Raquel mantuvo la calma y aprovechó un error de su rival para recuperar el dominio en los momentos decisivos del enfrentamiento.

► Momentos clave

Maxxine buscó mantener el impulso con otra spinning kick, pero Raquel la bloqueó antes de cargarla sobre sus hombros para ejecutar una contundente Texana Bomb. La cuenta de tres confirmó una nueva victoria para la poderosa luchadora.

► ¿Qué pasará ahora?

Raquel Rodriguez continúa consolidándose como una seria amenaza dentro de la división femenil y sigue acumulando triunfos que podrían acercarla nuevamente a una oportunidad titular, pese a que Liv Morgan tiene el campeonato.