Raquel Rodríguez estaría próxima a volver a WWE

«Veo todo el oro en mi futuro. Me veo a mí mismo de pie en la cima de esta división de mujeres, y aunque Elimination Chamber no salió exactamente como había planeado, aún encontraré la manera de llegar, de alguna forma, a WrestleMania. Voy a estar allí». Esto decía Raquel Rodríguez el 26 de febrero después de vencer a Chelsea Green en Raw. No obstante, la que fuera Campeona de Parejas WWE y NXT no volvió a aparecer en la programación desde entonces y en marzo fue sacada del elenco activo.

EXCLUSIVE: What’s next for the returning @RaquelWWE ? #WWERaw pic.twitter.com/QcKnyS1Rou

En julio se sigue sin saber cuando la Superestrella de raíces mexicanas regresara a la acción luchística, sin embargo, sí que tenemos novedades al respecto gracias a nuestros compañeros de PWInsider. No es mucho pero sí son buenas noticias y permiten a los fans de Raquel de ilusionarse con volver a verla luchar pronto.

«Ha habido algunas conversaciones internas sobre el posible regreso de la estrella de WWE, Raquel Rodriguez, a la acción en un futuro cercano, según hemos confirmado con varias fuentes. En enero, Rodriguez reveló que fue diagnosticada con síndrome de activación de mastocitos. Luchó en Elimination Chamber 2024 en Australia a pesar de un brote de la condición. Su última lucha fue en Raw, donde derrotó a Chelsea Green en la edición del 26 de febrero. Como informó PWInsider.com en marzo, ella fue retirada del roster activo».

Estando saludable, la luchadora tiene mucho que ofrecer. Casi podría decirse que apenas ha mostrado nada en Raw y SmackDown.

Women’s World Champion @RheaRipley_WWE gets taken down by @RaquelWWE just days ahead of #WWEPayback this Saturday! pic.twitter.com/c5skeBDOwR

