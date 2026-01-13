Raquel Rodríguez dañó el título de Stephanie Vaquer

Por segunda semana consecutiva, Raquel Rodríguez atacó a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, cuando esta había aparecido al escenario y fue atacada por la miembro de The Judgment Day por la espalda, enviando la bota ortopédica a la rampa de entrada. Luego agarró el título femenino y golpeó a «La Primera» en el tobillo. El personal de seguridad intervino para evitar un daño mayor.

► Stephanie Vaquer y Raquel Rodríguez continúan su rivalidad

Tras el programa, Stephanie Vaquer publicó en sus historias de Instagram un video que mostraba que una parte del cinturón estaba rota, publicando un emoji de enojo, apreciándose que un trozo del extremo de la correa se estaba desprendiendo parcialmente.

Raquel Rodríguez publicó en su cuenta de X, confirmando que sí dañó el título, escribiendo un mensaje sin mostrar una pizca de arrepentimiento, dando a notar que estaba dispuesta a más.

«No quiero presumir… pero rompí el título esta noche. ¡Uy!».

El 29 de diciembre, Vaquer defendió con éxito su título en una triple amenaza contra Rodríguez y Nikki Bella. La semana siguiente, Vaquer anunció que sufrió una lesión y que usaba una bota ortopédica, pero decidió no renunciar a su título y afirmó que la lesión no la detendría. La campeona fue atacada en el ring por Rodríguez, quien apuntó a su tobillo lesionado, rematándola con una Tejana Bomb. Tras bambalinas, volvió a atacar a Vaquer, esta vez apoyándose en su tobillo hasta que Adam Pearce amenazó con echarla del edificio. Sin embargo, esta situación no impedirá que «La Primera» conserve su campeonato y por eso ha estado apareciendo en la programación de WWE.