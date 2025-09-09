Raquel Rodríguez ante Lyra Valkyria y The Judgment Day mantiene su dominio

En una intensa batalla dentro de WWE, Raquel Rodríguez logró salir con el brazo en alto frente a Lyra Valkyria, en un combate que estuvo marcado por la intervención externa y el poderío físico de la texana.

La ex campeona contiental dominó buena parte del encuentro castigando sin descanso la espalda de su rival. Sin embargo, cuando Valkyria parecía encaminarse hacia la victoria con su ofensiva aérea, la presencia de Roxanne Perez en ringside generó el momento clave de distracción.

Aprovechando la confusión, Rodríguez conectó su Texana Bomb, llevándose la cuenta de tres y consolidando una victoria que no estuvo exenta de polémica.

Por su parte, The Judgment Day sigue sumando victorias y demostrando que su poderío crece semana tras semana, alimentando la narrativa de una facción que no solo domina dentro del ring, sino también en las intrigas que marcan el rumbo de Raw.