Según la campeona de la división, una victoria en su debut en UFC 300 no será suficiente para garantizar una oportunidad en el peso gallo a la recién llegada Kayla Harrison.

Tras darse a conocer en el mundo de las artes marciales mixtas bajo la bandera de la PFL después de su transición del judo a la jaula, Harrison se dispone a poner a prueba su talento en el mayor escenario de este deporte.

La dos veces medallista de oro olímpica, que se proclamó campeona en dos ocasiones en la SmartCage de la PFL, fue anunciada el mes pasado por Dana White, director general de la UFC.

Al mismo tiempo, confirmó el debut de Harrison, que compartirá octágono con la ex reina del peso gallo Holly Holm en el UFC 300 del 13 de abril.

Dado su nombre y la intriga que rodea su primer combate en la UFC y su descenso a las 135 libras, muchos esperaban que una victoria sobre «la hija del predicador» proporcionara a Harrison una rápida oportunidad por el título.

Pero la mujer que ocupa actualmente el trono del peso gallo no comparte ese sentimiento…

► Pennington: Harrison no merece ‘saltarse la línea’

Durante una aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Pennington se refirió a la inminente llegada de Harrison a la categoría de peso en la que ella subió recientemente a la cima.

Cuando se le preguntó si una victoria sobre Holm podría ver a Harrison saltar por encima de Julianna Peña como siguiente en la línea, «Rocky» insistió en que un debut victorioso no debería ver a la ex judoka subir por encima de las contendientes de larga data de la división.

«Todo puede cambiar. No me opongo a ello (a defender el título ante Harrison), pero al mismo tiempo, no me parece justo«, dijo Pennington. «Hablo en nombre de todos porque he sido ese atleta durante mucho tiempo. Nunca me han regalado nada. He tenido que trabajar muy duro para llegar a la cima, una y otra vez.

«Por eso me frustra cuando otros atletas llegan y de repente se saltan la línea. Hay muchos atletas que están aquí, que llevan aquí mucho tiempo, que se dejan la piel cada día, que intentan esforzarse en cada combate y construirse un futuro para tener la misma oportunidad», continuó Pennington. «Siento que ella (Harrison) no merece simplemente saltarse la fila porque tiene un nombre enorme».

Dada su predicción, parece que Pennington no espera que el tema avance más de todos modos. La recién coronada campeona reveló que apoyará a Holm la noche del combate, pues cree que la veterana luchadora «dejará en evidencia» a Harrison.