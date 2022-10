Si Raphael Assuncao perdiera en UFC Fight Night 212 , podría haber sido su última pelea. Pero afortunadamente para él, nunca lo sabrá porque no se enfrentó a esa decisión.

En cambio, Assuncao derrotó a Victor Henry por decisión unánime el sábado para romper una racha de cuatro peleas.

“Es un gran alivio seguro. No hay otras palabras ahí. Cuando cumpla 40 años, o me retiraré o le daré una oportunidad más para ponerme a prueba y comenzar a hacerlo bien”.

Assuncao ha sido durante mucho tiempo un contendiente perenne, pero admite que con la serie de derrotas, la duda se deslizó en su mente. Reveló que una derrota el sábado probablemente habría sido su llamada a escena, al menos en el peso gallo.

“Para ser honesto, probablemente me hubiera retirado. Probablemente, solo porque, y no estoy orgulloso de eso, no estoy muy orgulloso de esto, probablemente habría cambiado al peso pluma. No estoy seguro si todavía estaría en el UFC. No sé. Con cinco derrotas, probablemente no sea un buen número para estar en UFC. Si hubiera decidido no retirarme si hubiera perdido hoy, probablemente habría subido de peso porque sentía que estaba perdiendo músculo. Es solo mentalizar todas estas cosas. Lamentablemente, hay que pensar en la pérdida. Funcionó bien».