Luego de un nuevo episodio de AEW Dynamite, donde contamos con una lucha de tercias entre entre Kenny Omega y. The Young Bucks vs. The Lucha Brothers y PAC, con victoria de los primeros. Jon Moxley derrotó a Trent y se consolida en la cima de la división varonil.

En esta nueva edición del ranking semanal de AEW, los registros se resetearon; no obstante, los registros globales aun se muestran y podrían servir para determinar las posiciones, al menos en esta semana.

► Ranking semanal de AEW al 8 de enero

Efectivamente, AEW publicó una nueva edición del ranking semanal para sus tres divisiones, el cual a partir de la presente semana, será anunciado los días miércoles. Por lo tanto, esta es la primera edición del Ranking en el 2020 y ya conocemos quienes empezaron en la cima para reclamar su derecho a contender por los cetros máximos de la marca, los cuales siguen en poder de Chris Jericho, Riho y SCU para las divisiones varonil, femenil y de parejas, respectivamente.

El ranking para la división varonil, con corte al 8 de enero de 2020 es el siguiente:

#1. Jon Moxley (1-0 en sencillos, 6-1-1 global)

(1-0 en sencillos, 6-1-1 global) #2. Cody (1-0 en sencillos, 7-3-1 global)

(1-0 en sencillos, 7-3-1 global) #3. Kenny Omega (0-0 en sencillos, 10-5 global)

(0-0 en sencillos, 10-5 global) #4. PAC (0-0 en sencillos, 5-4-1 global)

(0-0 en sencillos, 5-4-1 global) #5. MJF (0-0 en sencillos, 3-1 global)

En esta división no se dieron variaciones en la cima del Ranking, y Moxley inicia el año al igual que terminó el 2019, como futuro contendor de «Le Champion» Chris Jericho, luego de derrotar a Trent, manteniendo su invicto en esta división desde su arribo a la compañía.

Kenny Omega ganó haciendo equipo con The Young Bucks contra Lucha Brothers y PAC; mientras que Cody derrotó a Darby Allin y subió dos posiciones. MJF no vio acción.

También se publicó el ranking para la división de parejas, con corte al 8 de enero de 2020:

#1. Proud ‘N’ Powerful (0-0 en parejas, Santana y Ortiz: 5-3 global)

(0-0 en parejas, Santana y Ortiz: 5-3 global) #2. The Young Bucks (0-0 en parejas, Matt Jackson: 10-5 global; Nick Jackson: 10-6 global)

(0-0 en parejas, Matt Jackson: 10-5 global; Nick Jackson: 10-6 global) #3. Lucha Brothers (0-0 en parejas, Pentagon Jr.: 7-7 global; Fenix: 8-6 global)

(0-0 en parejas, Pentagon Jr.: 7-7 global; Fenix: 8-6 global) #4. Best Friends (0-0 en parejas; Trent: 6-9 global; Chuck Taylor: 5-6 global)

(0-0 en parejas; Trent: 6-9 global; Chuck Taylor: 5-6 global) #5. Dark Order (0-0 en parejas; Grayson: 4-2 global; Evil Uno: 4-2 global)

En esta división no hubo acción en contiendas de pareja, por lo tanto, tampoco se dieron movimientos respetando los registros globales. Sin embargo, algunos sí vieron acción, por ejemplo The Young Bucks , quienes se juntaron con Kenny Omega para derrotar a The Lucha Brothers y PAC. Trent también vio acción a nivel individual.

Ahora publicamos el ranking de la división femenil, con corte al 8 de enero de 2020:

#1. Kris Statlander (0-0 en sencillos, 3-2 global)

(0-0 en sencillos, 3-2 global) #2. Hikaru Shida (0-1 en sencillos, 4-4 global)

(0-1 en sencillos, 4-4 global) #3. Nyla Rose (0-1 en sencillos, 4-4 global)

(0-1 en sencillos, 4-4 global) #4. Awesome Kong (1-0 en sencillos, 3-1 global)

(1-0 en sencillos, 3-1 global) #5. Britt Baker (0-1 en sencillos, 7-5 global)

En la división femenil se dieron cambios posicionales luego de que Riho derrotara en una lucha de cuatro esquinas a Britt Baker, Hikaru Shida y Nyla Rose, quienes ya contabilizan una derrota. ¿Qué ocurrió con Britt Baker, quien salió más perjudicada? La única diferencia es que ella recibió el conteo y esa sería la única explicación a su caída respecto a las otras dos contendientes. Awesome Kong se estrena en el ranking con un buen registro global, pero la calidad de sus rivales a quienes venció es cuestionable, y quizás por eso no está más arriba.

Kris Statlander sigue en la cima y este miércoles se verá las caras contra Riho por el Campeonato Femenil AEW.

Es importante tener en cuenta que el ranking se arma no solo considerando un registro neto de victorias y derrotas, sino contra qué rivales se produjeron y si estos están o han estos listados, tal como ya ha sido explicado en entregas previas. Al parecer, los registros globales todavía son utilizados para ciertos criterios de desempate, por eso todavía son mostrados por AEW, a pesar del reseteo que se dio en este nuevo año.

En el próximo episodio de Dynamite, tenemos varios encuentros con implicaciones en este ranking. Primero, The Lucha Brothers se enfrentarán a Kenny Omega y Adam Page, y Best Friends se medirán a The Jurassic Express. La otra lucha anunciada, como ya se indicó, será el encuentro por el Campeonato Femenil AEW entre Riho y Kris Statlander.