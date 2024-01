«Macho Man» Randy Savage: Nueva biografía, pronto

El 20 de mayo de 2011 falleció uno de los más grandes de la historia de la lucha libre profesional como era y sigue siendo «Macho Man» Randy Savage pero su adiós no ha hecho que nos olvidemos de él ni que su nombre desaparezca de la industria de la cuerdas. De hecho, hace tan solo unos días Ted DiBiase compartía un curioso hábito suyo cuando estaba en carretera. Es más, hoy mismo tenemos novedades sobre él como es que pronto se lanzará una nueva biografía, Macho Man: The Untamed, Unbelievable Life of Randy Savage. A continuación podemos leer el anuncio que acaban de realizar al respecto desde ECW Press. Pinchando aquí puedes pre-ordenarlo.

► Nueva biografía de «Macho Man»

«Macho Man: The Life of Randy Savage de Jon Finkel será publicado por ECW Press el 2 de abril de 2024.

Macho Man: The Life of Randy Savage es la sensacional y definitiva biografía del auténtico estadounidense Randy Savage, quien encabezó WrestleMania, luchó contra Spider-Man, se hizo famoso por sus Slim Jims y jugó béisbol en ligas menores.

Savage, miembro del Salón de la Fama de la lucha libre de la WWE, fue una celebridad de la lista A que dominó el universo del entretenimiento durante gran parte de los años 80 y 90. Sus atuendos eran tan llamativos como los de Liberace, Elton John o Prince. Su carisma superaba al de Hulk Hogan y solo era rivalizado por «Stone Cold» Steve Austin y The Rock. Sus millones de seguidores son más leales que los seguidores de cualquier equipo deportivo.

Macho Man protagonizó dibujos animados, apareció en loncheras, vendió una gran cantidad de figuras de acción y juguetes, participó en varios videojuegos, fue estrella invitada en Baywatch, Mad About You y Walker, Texas Ranger, y realizó múltiples apariciones en icónicos programas de entrevistas de los años 90. Apoyó una variedad de organizaciones benéficas infantiles, fue maestro de ceremonias en eventos navideños en hospitales para George Steinbrenner, jugó béisbol en ligas menores con Pete Rose, fue el «Hombre Real del Año» según el Harvard Lampoon y valoró por encima de todo el legado de lucha libre de su familia.

Con frases pegajosas y una voz que aún es imitada por millones hasta el día de hoy, y con sus GIF alcanzando cientos de millones de vistas en las redes sociales, Macho Man es una figura trascendental que llevó una vida extraordinaria.

Jon Finkel es el galardonado autor de 1996, Hoops Heist, The Athlete, Mean Joe Greene y más. Mark Cuban, Spike Lee, Robert Irvine y Kevin Durant han respaldado sus libros. Vive en Florida».