Randy Orton ya piensa en el Salón de la Fama WWE

Randy Orton es uno de los luchadores más condecoradas en toda la WWE, y el más veterano que se encuentra activo al 100% con la compañía. Sus 14 títulos mundiales, y otra serie de hechos y logros conseguidos, son razones para que «The Viper» sea un eventual candidato al Salón de la Fama WWE en el futuro.

► Randy Orton quiere ser inducido por John Cena

Al igual que muchos fanáticos de la lucha libre, Cody Rhodes cree que Randy Orton es un futuro miembro del Salón de la Fama WWE en su primera oportunidad. Sin embargo, todavía queda una pregunta importante: ¿quién introduciría a «The Viper» en el ilustre salón?. Durante un episodio reciente de «What Do You Wanna Talk About», Orton habló con «The American Nightmare» sobre el tema y mencionó que su rival de toda la vida, John Cena, como un posible candidato.

«Casi no quiero ni decirlo porque siento que escucharía esto y se sentiría obligado, pero tal vez John Cena. Hay algunas razones, egoístamente, porque sé que él la sacaría del parque. Ha hecho algunas inducciones. William «Refrigerator» Perry, el jugador de fútbol. Realmente no sigo los deportes. No sabía quién era ese hombre … Cena lo indujo en 2006, y solo sentarme allí y ver a John hacer lo que hace, me cautivó por completo. Sé que John podría hacerme más justicia que casi cualquier otro porque John es John».

«Casi odio decirlo en voz alta, porque no puedo imaginar lo ocupado que está ese tipo con todo lo que tiene entre manos. Tengo una tendencia a venderme barato y siento que tal vez a él le encantaría hacerlo, pero no sé si podría pedírselo».

Según Orton, hay otros candidatos potenciales para el papel de su inductor, pero dada la capacidad de Cena para encantar a una audiencia, así como su historia personal, The Viper considera que Cena se encuentra en la cima de su lista. Cena y Orton, por supuesto, siguen siendo dos de los luchadores más condecorados de la WWE de todos los tiempos, también son miembros de la clase de Ohio Valley Wrestling de 2002, que sirvió como marca de desarrollo en ese entonces; y además, tuvieron una gran rivalidad durante la década pasada.