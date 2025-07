La gran Superestrella WWE, Randy Orton, tuvo grandes problemas en su espalda en 2023. Algunos médicos hasta le dijeron que no podría volver a luchar después de su cirugía, pero él tomó distintas opciones, logró descansar y recuperarse de su espalda y volvió al ring.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Stephanie McMahon para su show televisivo de ESPN, What’s Your Story with Stephanie McMahon, Orton reveló sus problemas al sufrir ataques de pánicos tras volver a WWE. Estas fueron sus palabras:

► Randy Orton habla de sus ataques de pánico tras volver a WWE

«Mira, todos somos humanos. Yo estaba teniendo ataques de pánico y empezó a ser difícil volar, difícil dormir en otra cama, me pasaba las noches en vela. Fue muy duro. Puedes sobrevivir así, pero no puedes ser un luchador profesional o un atleta profesional en esas condiciones. Durante esos seis meses en los que pensé que todo se había acabado, fue un gran shock. Cuando era más joven, me sentía mentalmente muy fuerte, como si nada pudiera afectarme. Pero luego llegué a un lugar oscuro y empecé a recaer en viejos hábitos.

«Tengo una esposa y cinco hijos, y por suerte logré detenerlo a tiempo. Mi esposa se dio cuenta de lo que estaba pasando, y me recetaron ISRS, medicamentos para la depresión y la ansiedad. De hecho, llevo como seis meses sin tomarlos y siento que volví a ser yo mismo, pero los necesité durante unos años. Ni siquiera puedo creer que esté hablando de esto. No sabía si podía seguir haciendo este trabajo. Incluso después de regresar, mi mente estaba por todas partes, imaginando los peores escenarios. Intentaba dormir por las noches, pero no podía acostarme porque mi cabeza empezaba a correr. Me daba calor, tenía que levantarme de la cama, y mientras todos dormían, yo estaba afuera caminando por el jardín, respirando profundo.

«Después conocí a un doctor increíble que me dio páginas con información sobre cómo manejar los ataques de pánico. No sé si la medicación realmente funcionaba —no me gustaba porque sentía que no era yo mismo— pero seguía tomándola porque pensaba que la necesitaba para detener los ataques. Igual seguía teniéndolos. La verdad, hace como seis meses que no me da uno.

«Estas son cosas que la gente vive, pero no habla, así que tal vez sea bueno hablar de ello. Volví a salir de gira después de mi cirugía de fusión. Llevo de regreso como un año y medio, quizás un poco más. Seguía teniendo algunos problemas, así que se lo conté al equipo médico. Fui honesto —esto pasa a veces, no es gran cosa, lo tengo controlado. Les dije que estaba tomando Lexapro y Buspar, y el motivo.

«Incluso pregunté si era raro que los estuviera tomando, y me tranquilizaron. Si uno lo investiga, un porcentaje bastante alto de estadounidenses está tomando ISRS, y es más o menos lo mismo entre la gente con la que trabajan nuestros doctores. Eso me hizo sentir menos solo, aunque no supiera exactamente quién más estaba lidiando con eso. Cosas pequeñas como esa ayudaron. Cuando finalmente dejé la medicación, fue curioso —dejé los medicamentos para la ansiedad y ya no me han dado ataques de pánico. De verdad se sintió como quitarse un gran peso de encima».