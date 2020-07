Randy Orton y su esposa Kim Orton están casados desde el 17 de noviembre de 2015. El año pasado compartieron con todos cómo celebraron su cuarto aniversario de boda. Todo lo que muestran públicamente sobre su relación es que les va de maravilla. El Día de la Madre la Superestrella de WWE quiso dedicar un cariñoso mensaje a la mujer con la que comparte su vida. Y ella no se queda atrás, de hecho, es más habitual ver en sus redes sociales fotos de ambos o de su familia al completo.

Son felices y no dudan en mostrarlo al mundo. Esto mismo acaba de hacer el veterano luchador en Instagram, compartiendo además sexys fotos de ambos. Pero esto no es lo importante sino el propio mensaje de Orton. Porque quienes lo siguen habitualmente en internet estarán más acostumbrados, no es la primera vez que muestra su lado más emotivo, pero quienes no, quienes prácticamente solo conocen su versión en los encordados, se sorprenderán un poco con sus palabras.

"Tengo muchos defectos. Muchos. Pero creo que soy un buen hombre (fuera del ring, por supuesto) esposo y padre. Cuando extraño a mi familia, miro las veinte mil fotos y videos en mi teléfono y hay tantas gemas. Estas las encontré hoy y me trajeron de vuelta a nuestro viaje familiar a Jamaica. Siempre es un buen momento cuando Kim está a mi lado. No solo me da confianza en mí mismo, sino un hombro en el que llorar si es necesario.

"Si necesito una patada rápida en el trasero, ella me la da. Nunca me he reído o amado tanto con otra persona. Ella es la única persona que me atrapa, y que puede guiarme cuando lo necesito. Nadie en la Tierra me respalda como ella. Cuanto más envejezco, cuanto más la amo, más me siento atraída por ella y no puedo esperar para agregarla a mi álbum de fotos en las próximas décadas. Siempre seré 100% tuyo. Te quiero, cariño".