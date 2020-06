randy orton y charlotte

Por trayectoria, la mayoría desde el bando rudo, podríamos decir que Triple H fue el heredero de Ric Flair en WWE. Sin embargo, en varias ocasiones a lo largo de estos últimos años, "The Nature Boy" ha situado en lo más alto de su podio particular de Superestrellas a Randy Orton.

No lució casual que Flair sirviera de presentador ayer de la ceremonia que pretendía coronar a Orton como el "mejor luchador de la historia", pues la línea que separa realidad y ficción realmente parece muy delgada.

De hecho, cuando recientemente Wrestling Inc. le preguntó acerca de Orton, a tenor del aplaudido combate que este disputó contra Edge en Backlash 2020, "The Man" lo puso por delante de su hija Charlotte.

► Randy Orton y Charlotte, bajo la lupa de Ric Flair

«Bueno, hablé con Randy el otro día. Le dije, "Randy, los combates que tanto gustan a la gente, aunque disputara millones de ellos, se dieron cuando cumplí los 40. Yo tenía 40 años cuando Steamboat tenía 35. La trilogía, ¿vale?" Randy cumplió 40. Le dije, "has cumplido 40 y estás en tu apogeo". «Randy siempre ha sido así de bueno, pero creo que ahora mismo está en su mejor momento. Está muy muy involucrado con su familia y tiene una edad en la que ha luchado con tanta gente y ha estado tanto tiempo en el ring que puede utilizar todo lo que ha visto, todo lo que ha experimentado. Ni siquiera tiene que pensar cuando lucha. Así de bueno es ahora mismo. Es como Charlotte, pero con una habilidad para aprender aún más rápido».

Aunque el 16 veces campeón mundial no duda de que en un aspecto concreto, "The Queen" es imbatible. Recuerdo sus palabras durante una entrevista concedida a The Squared Circle allá por 2016.