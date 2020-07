La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos el lunes pasado fue de 1 millón 561 mil espectadores, que constituye la cifra más baja de su historia. De hecho, desde el Raw posterior a WrestleMania 36 la audiencia no ha llegado a los dos millones de televidentes. Evidentemente, WWE necesita hacer algo porque están obteniendo cifras bajas y aterradoras en este momento.

► Lucha entre Randy Orton y Big Show es para mejorar los ratings

WWE estuvo construyendo la rivalidad entre Randy Orton y Big Show durante semanas, pero ahora aparentemente van a chocar en una lucha sin sanción en el episodio de Raw del próximo lunes. Hay una razón para eso, ya que el show de la marca roja necesita más encuentros que sean atractivos.

Se pensó que en The Horror Show at Extreme Rules se podría incluir el encuentro entre Randy Orton y Big Show en un momento dado, pero este se dará en Raw, y luego de ello, Randy Orton probablemente fijará su mirada en el Campeonato WWE de Drew McIntyre, bajo la premisa de que este venza a Dolph Ziggler el domingo.

El boletín de Wrestling Observer señaló que el encuentro entre Randy Orton y Big Show fue trasladado a Raw para ayudar a aumentar el Rating del programa.

"Con los Ratings de Raw disminuyendo tan significativamente, el partido entre Randy Orton y Big Show se transmitirá en el programa del 20 de julio de Raw en un encuentro no sancionado. Eso tiene sentido porque esa lucha no agregará ningún comprador adicional en el WWE Network, que es cómo se gana dinero hoy con un PPV, pero después del mínimo histórico de la semana pasada, Orton vs. Show debería evitar acercarse incluso a otro mínimo histórico el próximo semana."

Seguramente no habrían sabido sobre la audiencia históricamente más baja que tuvo el programa de esta semana cuando grabaron el episodio, pero los niveles estaban con tendencia a la baja y eso lo sabía WWE antes de la grabación inclusive.