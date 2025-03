Randy Orton vs. Kevin Owens, para WrestleMania 41

Mientras se escriben estas líneas se está llevando a cabo un nuevo episodio de Friday Night SmackDown desde la Unipol Arena en Casalecchio di Reno en Bolonia (Italia). Cuando falta menos de un mes para la realización de WrestleMania 41 en el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada). Así que no podía faltar que se dieran momentos relacionados con el gran evento de la WWE.

Para empezar, se ha confirmado que Randy Orton y Kevin Owens se enfrentarán en una lucha mano a mano. Se desconoce si será el 19 o el 20 de abril y falta todavía el anuncio oficial pero durante el programa de la marca azul «The Viper» le dijo a «The Prizefighter» que le va a patear el trasero en «The Grandest Stage of Them All», así que el combate está armado y programado.

Kevin Owens: «I can’t think of a better WrestleMania moment than you and me becoming tag team champions»

Randy Orton: «You can take that half-hearted apology and shove it up your ass»

THIS FEUD IS GONNA BE AMAZING 😭#SmackDown pic.twitter.com/DNUggUwbPo

