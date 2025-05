Randy Orton vs. John Cena en WWE Backlash: Una lucha nunca vista

El 10 de mayo, WWE Backlash presentará a John Cena vs. Randy Orton en disputa del Campeonato Indiscutible. Y será una situación nunca vista entre ambos.

Por eso el retador no sabe qué esperar, según expresa en una reciente entrevista, a falta de tres días para la gran cita, con Billboard:

«Es diferente, porque ahora soy el chico bueno, y eso nunca había pasado antes, así que no sé qué esperar. No diría que estoy nervioso, pero sí muy emocionado por ver qué pasa, porque normalmente sé qué tipo de reacción voy a recibir, o al menos sé qué tipo de reacción quiero. Y por lo general, es más o menos esa. Pero con esto, no tengo idea. Puede que amen a John. Puede que me odien y me abucheen.

Sé que es mi ciudad natal, que soy de St. Louis y crecí aquí, pero en cuanto a ser ‘el tipo local’, no es que esté en todos los partidos de los Cardinals, o usando el jersey de los Blues y haciendo todo ese rollo. Soy más bien hogareño. No salgo mucho. Estoy con mi esposa y mis hijos, y cuando estoy en la ciudad, estamos en lo nuestro. No es que no represente a la ciudad, pero tampoco ando por ahí haciéndolo. Así que no es como que todos necesariamente me vayan a querer. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a dar todo este sábado.»