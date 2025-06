Esta noche, el evento estelar de Raw fue una muy buena lucha entre Cody Rhodes y Jey Uso, en donde Rhdoes logró la victoria y luchará ante Randy Orton en Night of Champions 2025, en la gran final del Torneo King of the Ring.

La lucha comenzó con un apretón de manos entre Cody Rhodes y Jey Uso. Rhodes lo envió contra las cuerdas, pero Uso lo recibió con una tacleada de hombro. Rhodes se reincorporó rápidamente y lo hizo tropezar. Ambos se pusieron de pie y Rhodes aplicó una llave al brazo antes de enviarlo contra las cuerdas, pero Uso respondió con una proyección de cadera.

► Así fue la victoria de Cody Rhodes sobre Jey Uso en Raw

Rhodes se levantó e hizo lo mismo. Después de otro breve forcejeo, Rhodes le aplicó una figura cuatro, pero Uso alcanzó las cuerdas. Rhodes intentó sujetarlo por la pierna, pero recibió una patada en la cabeza. Luego intercambiaron puñetazos hasta que Uso conectó una zambullida samoana que le dio una cuenta en dos segundos.

Uso aplicó una dormilona, pero Rhodes logró ponerse de pie, lo cargó en la espalda y lo lanzó hacia fuera del ring. Rhodes tomó impulso e intentó un tope suicida, pero Uso lo frenó con un derechazo. Uso subió a lo alto, pero fue interceptado por Rhodes, quien lo derribó con un superpléx.

En el centro del ring, ambos intercambiaron puñetazos hasta que Uso lo derribó con una tacleada. Rhodes intentó un powerslam, pero fue Uso quien lo ejecutó. Luego intentó aplicar el Cross Rhodes, pero Cody lo evitó y conectó su propio Cody Cutter para una cobertura que no prosperó.

Rhodes fue por el Disaster Kick, pero Uso lo esquivó y lo derribó con una lanza para otra cuenta en dos segundos. Uso buscó otra lanza, pero Rhodes lo frenó con una patada y le aplicó un segundo Cody Cutter desde lo alto de las cuerdas, aunque nuevamente Uso resistió.

Rhodes intentó el Cross Rhodes, pero Uso lo invirtió y le aplicó el mismo movimiento. Fue por la cobertura, pero Rhodes logró escapar. Uso siguió con una patada al rostro y otra más, luego lo envió contra las cuerdas y le conectó otra lanza. Subió a lo alto, pero Rhodes se recuperó y le aplicó un tercer Cody Cutter desde las alturas.

Finalmente, Rhodes ejecutó el Cross Rhodes para llevarse la victoria. Tras el combate, Rhodes y Uso quedaron frente a frente y se dieron la mano. Uso levantó el brazo de Rhodes mientras el show llegaba a su fin.

