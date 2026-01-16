SmackDown: Randy Orton venció a The Miz y avanza en el torneo

En una lucha donde la astucia inicial chocó contra pared, Randy Orton demostró una vez más por qué es quien es, venciendo a The Miz para avanzar en el torneo de contendiente número uno al Campeonato Indisputable WWE.

► Momentos clave

La lucha no pudo comenzar de peor manera para Orton. Antes incluso de que sonara la campana, The Miz lo atacó por sorpresa aplicándole su Skull Crushing Finale, tomando una ventaja inmediata. Durante el corte comercial, Miz capitalizó esta ventaja, castigando a un Orton visiblemente afectado e incluso burlándose de él al azotarlo sobre la mesa de comentaristas con un movimiento similar al back suplex característico del «Viper».

Sin embargo, Orton Encontró un resquicio con un lariat potente y comenzó su remontada. Un powerslam marcó el cambio de momentum, y el público estalló cuando Orton persiguió a Miz fuera del ring para azotarlo tres veces consecutivas contra la mesa de comentaristas.

De vuelta al cuadrilátero, Orton conectó su clásico DDT colgante, preparando el terreno para el final. Aunque The Miz mostró su tenacidad al contraatacar y conectar no uno, sino dos Skull Crushing Finale más, Orton logró romper ambas cuentas. En un intercambio final, Orton esquivó una rodada a espaldas de Miz y, en un movimiento instantáneo, cerró el combate con su movimiento mortal desde cualquier ángulo: el RKO.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Randy Orton avanza a la final del torneo, a donde llegará como uno de los favoritos para convertirse en retador de Drew McIntyre en Royal Rumble.