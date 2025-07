Randy Orton vence a Drew McIntyre, pero el caos marca el final del combate

Randy Orton logró imponerse a Drew McIntyre en un mano a mano en duelo bastante intenso y con fuertes ataques en lo que marca el inicio del camino a SummerSlam.

Desde los primeros minutos, la acción se desbordó más allá de las cuerdas. Drew McIntyre tomó el control inicial al azotar a Orton contra la mesa de comentaristas, mientras Logan Paul y Jerry Roll observaban desde ringside, presagiando una posible lucha en parejas en el futuro cercano.

En el cuadrilátero, McIntyre castigó con varios machetazos, pero Orton resistió con temple y respondió con una poderosa contralona. Ambos continuaron la batalla fuera del ring, donde Orton también utilizó la mesa como arma, antes de ir tras Logan Paul. Sin embargo, esa distracción le costó caro: Drew lo frenó con una DDT modificada.

.@RandyOrton and @DMcIntyreWWE know each other all too well 👀@nbc | @peacock pic.twitter.com/447Rhrkdo9

— WWE (@WWE) July 13, 2025