Randy Orton subió de peso tras operación en la espalda

En el 2022 y 2023, Randy Orton estuvo fuera de acción por más de año y medio debido a que tuvo que operarse de su espalda, que le estaba molestando por un tiempo considerable. Reapareció en Survivor Series 2023 (aunque fue opacado por el regreso de CM Punk) y desde entonces se ha mantenido en plenitud de condiciones.

► Randy Orton estuvo fuera de acción por año y medio

Durante una entrevista con Steph McMahon en «¿Cuál es tu historia?», Orton habló sobre cómo su peso se disparó a casi 140 kilos mientras se recuperaba de una cirugía de fusión espinal, ya que tras enterarse de que estaría de baja por un tiempo considerable, admitió que su dieta se desmoronó por completo, aunque después se recuperó una vez que ya pudo volver a entrenar.

«Pasé de unos 108 a unos 113 kilos. O sea, lo llevé al extremo. Durante el invierno, tuve un tiempo libre y pesaba un poco más de 136 kilos. Pensé: ‘Ay, este tipo se hace una fusión espinal y sube 36 kilos’. ¡Qué inteligente!».

«Pasé por una especie de fase de Nutella. Y esa es una de las razones por las que pesaba más de 136 kilos en Navidad. Es por el bote grande de palomitas que tiene, digamos, ese sabor diferente… chocolate y caramelo… Me comí un par, y es como si me pusiera a jugar con una lata de cualquier cosa en Navidad. Son 84 porciones. Me la comí en dos noches.

Mi dieta cambió. Subí mucho de peso mientras estaba fuera, y era un peso malo, y luego me mantuve en el mismo peso, pero luego, como que cambié la grasa por músculo, o mi porcentaje muscular era mayor.»

The Viper logró recuperar su contextura ideal tras su cirugía y desde entonces no ha tenido que sufrir paras por lesiones. Ahora, con Drew McIntyre de regreso en las pantallas, Randy Orton decidió resolver sus asuntos pendientes con él en un combate que tendrá lugar en el próximo Saturday Night’s Main Event, este 12 de julio.