Randy Orton sobre su retiro: «Mi esposa me dijo…»

El futuro miembro del Salón de la Fama de WWE «The Viper» Randy Orton está hoy en un gran momento. Ha estado ayudando al Campeón Indiscutible, «The American Nightmare» Cody Rhodes contra The Bloodline y en Bash in Berlin desafiará a «The Ring General» Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo. También acaba de renovar su contrato.

► Randy Orton sobre su retiro

Sin embargo, el retiro del 14 veces Campeón Mundial es un tema de conversación cada día más habitual y del que habla en So, What Do You Want To Talk About?:

«Para responder a tu pregunta con honestidad, creo que seguiré haciendo esto mientras pueda. Hemos mencionado a mi esposa Kim en un par de ocasiones, y ella me dijo: ‘Cuando sea el momento de retirarte, te lo haré saber’. Si este es el momento en que debo colgar las botas, no quiero estar aquí, retirarme, tener una última lucha, y luego otra, y otra más. Como John (Cena). Cuando él dice, ‘Este es mi último Royal Rumble. Esta es mi última Elimination Chamber. Este es mi último WrestleMania.’ lo dice en serio. Si alguien alguna vez ha hablado en serio, es él. Quiero hacer lo mismo. Quiero que, cuando todo termine, realmente termine. Quiero llevarlo hasta ese punto, luego cerrar el ciclo y retirarme en paz«.

Randy Orton espera luchar hasta que tenga 50 años. En cambio, como se retirará en 2025, John Cena lo hará hasta los 48. Dicho esto, muchos están pidiendo que antes de que el 16 veces Campeón Mundial cuelgue las botas, ambos tengan un nuevo combate para cerrar su histórica rivalidad como iconos de la WWE.

