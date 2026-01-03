Randy Orton regresó a SmackDown y puso en la mira el Campeonato WWE de Cody Rhodes

El regreso de Randy Orton marcó el inicio del 2026 en SmackDown y de inmediato sacudió el programa, pues terminó atacando a The Miz y sentenció a Cody Rhodes.

El segmento arrancó con The Miz interrumpiendo la transmisión para desahogar todas sus frustraciones de 2025, desde la falta de oportunidades hasta la ausencia de respeto del vestuario y los aficionados.

El discurso de The Miz fue cortada de golpe por la música de Orton. “The Viper” caminó al ring entre una gran ovación, amagó con un RKO y jugó brevemente con su rival antes de posar en los esquineros. The Miz intentó colgarse del regreso, incluso sugiriendo una alianza, pero Orton respondió con un RKO fulminante. Ante los cánticos del público, Orton remató la escena con un segundo RKO para cerrar el primer gran momento del año.

► Momento Clave tras atacar a The Miz

Más tarde, Orton dejó aún más claro que su regreso no es solo simbólico. En backstage, se encontró con Cody Rhodes y, tras un apretón de manos, le advirtió que una vez que enfrente a Drew McIntyre en Berlín, él irá directamente por el Campeonato Indisputable WWE.

Randy Orton 🤝 Cody Rhodes pic.twitter.com/tch7zydnyu — WWE (@WWE) January 3, 2026

La conversación fue interrumpida por Nick Aldis, quien recordó a Rhodes que McIntyre revelará esa misma noche las estipulaciones de su combate en Alemania y que cualquier contacto físico le costaría el título.

► ¿Qué pasará ahora?

Cody Rhores tendrá que superar a Drew McIntyre y en caso de hacerlo ya tiene a un posible nuevo rival que intentará quitarle el Campeonato Indisputable WWE.