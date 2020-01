La rivalidad de Randy Orton y AJ Styles no está ni cerca de acabar y eso es una gran ventaja para los fans de la WWE, que pueden disfrutar de momentos impactantes tanto en las pantallas televisivas de la empresa, como en redes sociales.

Lo más reciente fue el hecho de que anoche en Monday Night Raw, Styles imitó a Orton aplicando un RKO. Si bien no fue la gran cosa, fue un buen RKO.

Pero Orton no lo consideró ni siquiera cercano a ser aceptable, por lo que se burló de Styles en redes sociales. Así fue el intercambio de tuits en el que ocurrió la mofa:

Wow, really got some height on THAT one uncle Al 😒 https://t.co/pwaUZ7gBK8

— Randy Orton (@RandyOrton) January 7, 2020