En el último episodio de WWE SmackDown, Randy Orton decidió no aplicarle un RKO a Cody Rhodes, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, cuando volvió a surgir la oportunidad en el final de Elimination Chamber, «The Viper» no dudó en derribarlo con uno para sellar una gran victoria que lo llevará a WrestleMania 42.

► Randy Orton le aplicó un RKO a Cody Rhodes

Durante una entrevista reciente en «ESPN SportsCenter», Randy Orton reflexionó sobre los caóticos momentos finales del combate varonil de Elimination Chamber de 2026, incluyendo el RKO sorpresivo que le propinó a Cody Rhodes.

«Cualquier cosa puede pasar dentro de este domo, dentro de esta jaula. Es implacable. Tantas variables, así que cuando se abre la puerta y te encuentras no con uno, sino con dos enmascarados, y luego con Drew McIntyre, tuve que aprovechar la situación. Llevo haciendo esto desde siempre y sé que no puedo hacerlo literalmente para siempre, ¿verdad? Estoy en el final de mi carrera, así que tengo que aprovecharlo mientras pueda, amigo. Drew entró, se involucró en la lucha, Cody estaba caído. En un instante, tomé la decisión de derribar a Cody con un RKO. Es un viejo amigo, odio hacerlo. ¿Pero de verdad odio hacerlo? No, no lo odio. Voy a WrestleMania. Seré el evento principal de WrestleMania. Merezco estar en el evento principal de WrestleMania.»

Durante casi dos décadas, Cody Rhodes y Orton han sido vinculados a la WWE, ya que ambos se unieron a la WWE como luchadores generacionales. De 2008 a 2010, Orton estuvo junto a Rhodes y Ted DiBiase Jr. en el grupo rudo conocido como Legacy, y desde allí viene la amistad entre ambos. Sin embargo, cuandos se trata de negocios, Orton demostró este fin de semana por qué lo conocen como «The Viper».