Randy Orton revelará a su aliado misterioso en SmackDown

El camino a WrestleMania 42 dio un giro dramático en el episodio de WWE SmackDown de este viernes cuando Randy Orton atacó brutalmente a Cody Rhodes convirtiéndose en rudo en el proceso, lo cual deja bastante en claro los roles que cada uno adoptará en el encuentro que ambos sostendrán este 19 o 20 de abril en Las Vegas.

► Randy Orton ha estado hablando por teléfono con alguien

Durante las últimas semanas, se ha visto a Randy Orton hablando por teléfono con alguien tras bastidores. Esto comenzó después de ganar la Elimination Chamber y asegurarse una oportunidad por el Campeonato Indisputable WWE de Cody Rhodes en WrestleMania 42. Desde entonces, Orton ha actuado de forma más agresiva, atacando a Rhodes, a Matt Cardona e incluso aplicándole un RKO a Jelly Roll.

En un nuevo video publicado en redes sociales el miércoles por la noche, se vio a The Viper hablando por teléfono nuevamente. Esta vez, confirmó que planea reunirse con la persona misteriosa en St. Louis durante el episodio de SmackDown del viernes.

“Igualmente, amigo. Aprecio todo lo que has hecho por mí. Sí, creo que sí. Creo que estamos listos. Este viernes, ¿verdad? Nos vemos en St. Louis.”

Ese breve mensaje ha generado especulaciones entre los fans sobre con quién ha estado trabajando Orton tras bastidores y qué podría significar a medida que se acerca WrestleMania 42. De hecho, en el fondo se aprecia una fotografía y uno de los individuos podría ser su padre, Bob Orton, de quien se especula (en las respuestas) que podría ser el hombre misterioso detrás de las llamadas de The Viper. En todo caso, habrá que ver qué es lo que se revela este viernes y qué papel tendrá esta persona de cara a WrestleMania 42.