Randy Orton, protagonista del afiche oficial de Backlash 2025

Ayer comentábamos cómo Bad Bunny, a principios de año, acabó por dejar con la miel en los labios a los seguidores mexicanos de WWE cuando dijo que la empresa celebraría Backlash 2025 en el país azteca. Porque finalmente, como se hizo oficial el pasado mes, dicho evento tendrá lugar sobre suelo yanqui el próximo 10 de mayo.

Y en concreto, desde el Enterprise Center de St. Louis (Missouri), ciudad donde Randy Orton dio sus primeros pasos luchísticos. Un escenario que propicia que «The Viper» sea la imagen del afiche oficial del show, compartido hoy por Triple H.

For every #WrestleMania moment… there is a backlash. #WWEBacklash is live from Enterprise Center in St. Louis on May 10th. pic.twitter.com/z2i6y04I0r