Randy Orton promete darle otro RKO a Nick Aldis

Camino a WrestleMania 41, Randy Orton se quedó sin combate tras conocerse la baja de Kevin Owens por una lesión en el cuello. Al respecto, «The Viper» no ha querido quedarse quieto y ha intimidado a Nick Aldis para que pueda darle un oponente de reemplazo, ya que no quiere perderse su cita número veinte en la «Vitrina de los inomrtales».

► Randy Orton quiere luchar en WrestleMania 41

WWE publicó un video donde Randy Orton abordó la situacíon de aún no tener un combate para WrestleMania 41 para este fin de semana y volvió a indicar que le dará un RKO a Nick Aldis si no le da un oponente; además, enfatizó que no tiene reparos en pagar la multa que eso le representaría, pero dejó en claro que está más que listo para luchar en Las Vegas este fin de semana.

«Lo averiguaré el viernes en SmackDown. Al menos mejor lo averiguo o Nick Aldis se comerá otro RKO, y pagaré la multa con gusto. Pero, sinceramente, no tengo ni idea de qué está pasando. Pero tengo mi equipo. Tengo mis botas. Estaré calentando en ese ring y estoy retando a alguien. Tengo que hacer algo. Tengo que darles a los fans aquí en Las Vegas un RKO en WrestleMania. Tengo que hacerlo. Es el número 20. ¿Qué demonios, no? Deséenme suerte».

Previamente, Orton expresó su preocupacíon sobre lo sucedido con Kevin Owens, que derivó en su combate cancelado, mostrándole respeto para quien había sido su rival en las últimas semanas. No obstante, se rehúsa a sentirse afectado por el cambio de planes y espera obtener una respuesta clara este viernes en WWE SmackDown, donde ya sabemos que tiene un RKO pendiente por dar.