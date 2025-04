¿Randy Orton podría luchar en TNA Rebellion 2025?

Hace unos días, reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS cómo Joe Hendry insinuaba que una gran Superestrella WWE quería aparecer en el próximo gran PPV de TNA Wrestling, denominado TNA Rebellion 2025.

Pues bien, ahora ha urgido algo bastante interesante. Dicha Superestrella podría ser nada más y nada menos que el legendario, Randy Orton.

► Existen posibilidades de que Randy Orton aparezca en TNA Rebel lion 2025

Y es que hay varios indicios. De hecho, tanto Tommy Dreamer como Dave Meltzer la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter lo han insinuado. Esto fue lo que dijo Meltzer:

«Tommy Dreamer, quien forma parte del equipo creativo de TNA, dijo que al principio no le gustó el segundo RKO, pero luego cambió de opinión. Argumentó que nadie dijo que la derrota de Moose (el campeón de la División X) ante Oba Femi perjudicó a TNA. La diferencia es que fue una excelente lucha, se promocionó como un combate importante y en realidad fue competitivo. Dreamer mencionó la posibilidad de que Randy Orton aparezca en TNA Rebellion el 27 de abril. Si Orton lucha en Rebellion y se anuncia con anticipación, podría ayudar al número de compras del PPV. Si Orton lucha contra Hendry y pierde en un ring de TNA, la situación quedaría equilibrada, y a veces hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Claro, la mayoría de veces que alguien dice eso, termina sin haber seguimiento.

«Tommy Dreamer dijo: ‘Lo de Joe Hendry realmente me tiene especulando… Porque ¿qué significa esto para Joe Hendry? ¿Qué significa esto para el título mundial de TNA? Podría darse el caso en que el título de TNA sea representado fuera de TNA, lo que implicaría que un luchador de WWE podría ostentarlo. Pero no mientras Joe Hendry lo tenga. Hay muchas posibilidades. Hubo un buen careo entre Oba Femi y Joe Hendry. Un pequeño mensaje para Moose de “me agradas, pero no vayamos a tener otro caso como el tuyo”, porque todos sabemos que Moose no tuvo éxito ante Oba Femi por el título de NXT.

«‘Al principio, cuando lo vi, pensé: eh, innecesario. Pero luego, al escuchar más — y durante todo este tiempo seguía pensando, hombre, ahora hay una conexión entre Joe y Randy. También sé que Backlash se acerca y pensé, Randy tuvo un compañero de equipo muy particular y no podía recordarlo hasta que Joe me dijo que era Matt Riddle, y pensé: hay una conexión entre este tipo de personaje que es Joe y este tipo de personaje que es Randy, y ahí hay dinero. Además, hay un PPV el próximo domingo, Rebellion, en un recinto de 10,000 personas y pensé: hmm, ¿va a aparecer Randy Orton? ¿Qué va a pasar en ese sentido? Son muchas cosas a considerar.

«‘Luego empiezo a pensar en WWE Backlash. Además, soy amigo de Joe y no podría estar más orgulloso de él. Pero también pienso en todas estas formas en que TNA podría estar representada aquí o allá o incluso en el escenario más grande de todos. Y mi forma de pensar ha cambiado por todo lo de Moose. Moose perdió limpiamente ante Oba Femi y nadie, cuando Moose sube al ring, le grita: perdiste con Oba Femi, ese título de la División X no vale nada. Es una época diferente y a veces hay que pensar de otra manera, y la explicación de Joe me ha convencido de que todo ha sido la decisión correcta. Además, por la gente que ha hablado con él, y lo sé directamente por mis mensajes, sé que está en lo correcto porque todos están hablando en el mismo sentido.

«Joe Hendry también dijo: ‘No necesitamos revelar quién es, pero sé que tú (refiriéndose a Dreamer) sabes de quién estoy hablando, porque esta persona me dijo que ustedes tuvieron una conversación. Dijiste que te preguntabas quién podría aparecer en Rebellion. Uno de los megastrellas de WWE que tiene un autobús de gira me dijo que quería ir a Rebellion con su autobús. ¿Sabes de quién hablo? Eso es lo que quería hacer. Tenemos megastrellas de WWE que quieren involucrarse’. Así que parece que la aparición de una estrella importante de WWE en el evento de TNA forma parte del acuerdo. Así que, al parecer, no deberíamos juzgar esto del todo hasta el 27 de abril».

Así las cosas, por ahora, el nombre de Randy Orton apareciendo en el PPV TNA Rebellion 2025 es solamente un rumor, pero parece ser que una gran Superestrella WWE aparecería en dicho PPV como parte del acuerdo para que el Campeón Mundial TNA Wrestling, Joe Hendry, luchara y cayera en 3 minutos y 10 segundos ante Randy Orton en WrestleMania 41.