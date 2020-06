Randy Orton no compró un avión: "Engañé a Internet"

Señoras y señores, tenemos un nuevo maestro de la comedia y el engaño. A finales del mes de mayo, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que el veterano del ring, Randy Orton, se había comprado un avión con todos los juguetes. Lujos por aquí y por allá tenía ese pájaro de acero, y lo felicitamos con su éxito, pues para comprar un avión y mantenerlo hay que trabajar duro y ganar muy buen dinero. Un lujo que solo Brock Lesnar se había dado hasta ese entonces en WWE.

► El nuevo Trollface: Randy Orton no compró un avión

Sin embargo, el día de hoy nos enteramos que todo se trató de una broma. Así es, La víbora Randy Orton no compró un avión. Y tal vez nunca haya pensado en hacer ese gasto, aunque para algunos sea una inversión, pues no tienen que estar lidiando con las reglas y directrices de una aerolínea comercial. La revelación se hizo en un clip que sirve para promocionar que Orton será el próximo invitado de Corey Graves en After the Bell, el podcast oficial de WWE. La descripción del capítulo, que aún no ha sido estrenado, reza lo siguiente:

"En una conversación sincera con El salvador del mal comportamiento, Corey Graves, el 13 veces campeón del mundo, Randy Orton, habla acerca de su vida hogareña, reflexiona acerca de su batalla con The Rated-R Superstar Edge este domingo en el PPV Backlash 2020, y recuerda la vez en que nos convenció a todos de que compró un jet privado por capricho".