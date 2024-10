Randy Orton: «Me encantan las raperas»

Meses atrás, Randy Orton contaba que ‘Voices‘, su tema de entrada en WWE, no es el tipo de música que más le gusta (entonces revelaba que cuando regresó en 2023 casi la cambia).

«Rev Theory es genial. Mi canción es genial. A mucha gente le gusta. Nunca la he amado, amado, amado. Me ves moviendo la cabeza con la música de New Day o AJ Styles viene al ring con su música. Estoy cantando junto a Samoa Joe, cuando estaba con nosotros. Los instrumentales. Roman, Judgment Day. Hay algunas canciones que me emocionan. El tipo de música que escucho en el gimnasio, el tipo de música que me motiva, realmente no encaja con el personaje de Randy Orton«.

► El gusto de Randy Orton por el rap

Como leemos también, sí prefiere escuchar las canciones de otros luchadores. Y ahora confirmamos que también el rap, como él mismo explica en Celtic Warrior Workouts con Sheamus:

«Amo la música rap, pero no cualquier rap, amo a las raperas en mi oído reventándome los tímpanos. Me encantan Megan Thee Stallion, Cardi B, Nicki Minaj y Glorilla [risas]. KenTheMan. Sexyy Red es de St. Louis. Te digo, tengo una extensa lista de reproducción de artistas femeninas de rap en mi teléfono. Me hacen sentir vivo, ¿qué puedo decir?».

Con Sexyy Red pudo estar recientemente cuando ambos visitaron NXT, él para luchar con Je’Von Evans y ella para cantar en vivo uno de sus temas y compartir un momento con Trick Williams.

Así mismo, se ha hablado bastante de Megan Thee Stallion y WWE, de su no participación en SummerSlam 2021, de si iba a estar en 2023, de su conexión con Sasha Banks/Mercedes Mone.

También de Cardi B y WWE. John Cena dijo que sería una «maldita Superestrella». Ella misma que le gustaría «abofetear a una perra». Y además recibió un desafío de Chelsea Green.

