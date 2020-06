¿Quién no querría ver a Randy Orton luchando en NXT? La verdad es que el 13 veces Campeón Mundial, el autoproclamado "mejor luchando del mundo", tuvo un combate en 2013 en la marca amarilla de WWE. El 21 de febrero de ese año se vio las caras con Damien Sandow en la Full Sail University. Esa fue la última vez que vieron por dichas tierras a "La Víbora". Y seguro que lo echan de menos. No es por hacer de menos a los luchadores que tienen allí, ni mucho menos, son algunos de los mejores del planeta, pero no tienen a nadie si quiera cerca de quien él.

► Randy Orton luchando en NXT... Esto piensa él

No hace mucho el mismo Orton estuvo charlando con Tommaso Ciampa acerca de verse las caras ambos en un combate. Y ahora Wrestle Talk reporta en una reciente publicación después de hablar con una de sus fuentes dentro de la empresa luchística lo siguiente acerca de la opinión que tendría el veterano:

"Nuestras fuentes nos dicen que Randy Orton ha rechazado la idea de trabajar con parte del elenco de NXT, y que Ciampa es una de las personas con las que le gustaría trabajar. También hemos escuchado que se han discutido otros nombres como Adam Cole".

El medio mencionado no aclara si el Campeón NXT, el monarca más grande que ha tenido hasta ahora la marca, está entre los luchadores con los que Orton quiere trabajar o en la lista con los que no. Y tampoco se señalan más nombres. Pero sin duda sería realmente interesante verlo enfrentarse a los mismos Ciampa o Cole, a Johnny Gargano o incluso con Finn Bálor, con quien, a pesar de compartir show, nunca tuvo una rivalidad.