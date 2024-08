Randy Orton: «John Cena me dijo: ‘Lucharemos si…'»

«100%. Una historia graciosa. Vi a John antes de que entrara y diera su discurso de retiro. No lo había visto en un tiempo. No sabía que iba a estar allí. Nos pusimos al día en como diez minutos. Hacia el final de la conversación, le dije: ‘Oye, ¿qué piensas?’. No tenía idea de que iba a… ¿qué dijo, entre 30 y 40 fechas? Este Mania es su último Mania. No tenía idea. Por lo que yo sabía, iba a estar por aquí, como yo, mientras su cuerpo se lo permitiera. Por supuesto, él tiene otras cosas en marcha y esta es mi vida. Mis respetos para él por hacer lo de Hollywood. Si pudiera, lo haría, pero eso requiere mucho y tengo otras prioridades, y no creo que tenga lo que se necesita para eso.

«Le dije: ‘¿Qué piensas?’ Me dijo: ‘Randy, nunca he propuesto nada. Siempre hago lo mejor que puedo con lo que me dan’. Y yo pensé, eso soy yo. Nunca he tenido una propuesta. Nunca me he preparado para ser decepcionado. ‘Oye, escritores, aquí hay un guion de seis páginas de todo lo que quiero hacer durante los próximos seis meses’. Nunca. Siempre he tenido mucha suerte. Me dan lo que me dan y hago lo mejor que puedo con eso. Eso es lo que él hace. Cuando se lo mencioné, me sentí un poco como un fan. ‘¿Quieres hacer una más?’ Lo cerró de inmediato y dijo: ‘Si el equipo creativo lo propone, tal vez lo hagamos’.

«Le pregunté, ‘¿De qué trata tu discurso?’ ‘Espera y verás.’ Típico de John. Mira el show para ver lo que tengo que decir. Me encantaría trabajar con él y tener un par de shows, o más, para prepararlo y realmente hacer algo especial. No importa cuántas veces nos enfrentamos en el pasado, casi al punto en que la gente estaba harta de ello, cuando la gente lo recuerda piensa, ‘Orton y Cena fue una rivalidad increíble.’ Tener esa nostalgia de vuelta y hacerlo por los fanáticos, siento que lo apreciarían. Podemos salir, divertirnos y destrozar el lugar. Me encantaría hacer eso. Supongo que, según John, vamos a dejar que, si sucede orgánicamente, sucederá. Creo que sucederá. Creo que está en las cartas», comenta el veterano en What Do You Wanna Talk About?.