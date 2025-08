Randy Orton: «Jelly Roll quiere una canción conmigo»

Sin éxito ya que Logan Paul y Drew McIntyre los derrotaron, Randy Orton y Jelly Roll unieron fuerzas en WWE durante el evento premium SummerSlam 2025. A pesar de la derrota, fue una buena actuación del cantante (y también del creador de contenido). Un combate muy entretenido.

Ahora, durante la conferencia de prensa posterior al show, Triple H reveló que Roll le dijo que quiere hacer más cosas en la compañía de lucha libre, sin mencionar ninguna fecha para una futura aparición o combate de este. Pero ahora nos salimos un momento de los cuadriláteros.

Porque es posible que la próxima vez que Jelly colabore con una Superestrella sea en la música. Atendamos a las recientes declaraciones de Orton en The Maggie and Perloff Show:

«Él mencionó ayer que, por toda la ayuda y los consejos que le he dado, quería — creo que así lo dijo — ‘escribir una canción conmigo’. Y no estoy seguro de que sepa en lo que se está metiendo. Soy totalmente desafinado» (Orton se ríe). «No sé si podría escribir una canción.»

«Voy a decir esto: tal vez él podría hacer mi música de entrada. Tal vez podrían rehacer mi tema de entrada, Voices, y Rev Theory, que es quien la canta, hizo un trabajo increíble. Pero si Jelly Roll quisiera hacer una versión de esa canción, no me opondría. Aunque no creo que vayan a escuchar mi voz en ella.»