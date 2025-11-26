Randy Orton a IShowSpeed: «Puedes triunfar en WWE»

IShowSpeed no es solo un fanático de la WWE sino que ya ha probado en sus propias carnes lo que significar entrar a un cuadrilátero. Es más, ya ha recibido elogios de grandes nombres como el actual mandamás creativo, Triple H: «Mis respetos para él. Ama este negocio y es genial para esto. Sé que quiere hacer más cosas en el futuro, y estaremos felices de tenerlo aquí.»

► Randy Orton con IShowSpeed

Con toda seguridad un día regresará y quién sabe si tomará ejemplo de su buen amigo y socio de negocios Logan Paul. Y si lo hace finalmente, ¿tendría éxito? Para responder a esta pregunta pasamos del mencionado miembro del Salón de la Fama y condecorado ex-luchador y un futuro integrante del mismo y Superestrella en activo Randy Orton, con quien Speed estuvo recientemente en el Performance Center y con también compartió WrestleMania 40, cuando el famoso de las redes quiso ayudar a Paul a retener el Cameponato de Estados Unidos contra él y Kevin Owens:

«Antes de esto, trabajé con Speed en WrestleMania y sabía que tenía lo necesario para este negocio hasta cierto punto. Vine hoy para ver exactamente hasta qué nivel es capaz de rendir en este mundo.»

«Ahora viene el momento para el veterano de 25 años de probar las habilidades de Speed. Más importante, su tolerancia al dolor. Esto no será como luchar con tu primo o tu hermano en el patio trasero.»

«Si te inclinas hacia atrás, puedes pensar que esto es falso o coreografiado. Pero no hay palabra que describa lo que es la lucha profesional. No es falsa, ni es solo un espectáculo, ni es solo coreografía. Es real, y hay que sentirlo.»

«Lo mejor que puedo decirte es que te tomes tu tiempo. Recuerda respirar. Hay gente en el vestuario que lleva 10 o 15 años y todavía se apresuran. Vas a tener gente animándote, vas a sentir adrenalina, pero no olvides quién eres. Encuentra pequeños espacios para mostrar tu personalidad.»

«Speed, lleva mucho tiempo perfeccionando tu técnica. Tienes un largo camino por delante, pero sin lugar a dudas, creo que tienes lo que se necesita para ser un luchador de WWE. Está listo. Mentalmente está ahí, físicamente tiene todo lo necesario. Con trabajo duro y dedicación, podría convertirse algún día en un luchador de WWE a tiempo completo.»