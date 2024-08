Randy Orton hizo una audición para Deadpool 2

La saga Deadpool de Marvel y Disney está en boca de todo el mundo por el estreno de Deadpool & Wolverine. Pero ahora volvemos a Deadpool 2 con Randy Orton. La Superestrella de WWE no tuvo un papel en la película -su última vez en el cine fue con Changeland (2019)- pero lo intentó cuando hizo una prueba para dar vida a Cable, que fue interpretado por Josh Brolin.

Embed from Getty Images

► Randy Orton quiso ser Cable

«Esta es mi vida. Padre, esposo, antes que nada, pero esto está justo ahí. Hago audiciones de vez en cuando. Recuerdo que conseguí una audición al principio, finalmente conseguí representación en esa industria. Creo que fue para Deadpool 2. Cable. Hice la audición para Cable. En mi cabeza, iba a ser Cable. Iba a ser Cable. Esto es todo. Pero no. No recibí una llamada de vuelta. Nada. Josh Brolin lo consigue. Por supuesto que Josh Brolin lo consigue. Lo hace increíble. Creo que me di cuenta en ese momento de que puedo enviar estas audiciones, pero soy un luchador profesional. Realmente disfruto ser un luchador profesional y todo lo que me ha dado. No creo que nunca deje este lugar», revela el veterano en What Do You Want To Talk About?.

¿Te gustó Deadpool & Wolverine?

Embed from Getty Images