«El hecho de que ya hayamos tenido un enfrentamiento en Arabia Saudita en la final del King of the Ring, solo me hace sentir aún más seguro de que tendremos una gran química. Ya sé que vamos a tener una gran química. Así que, sabiendo eso de antemano, y sabiendo lo importante que es este combate, no solo para él, sino también para mí.

«Siempre salgo ahí sintiendo que tengo algo que demostrar. No he tenido un combate en el Main Event de un PLE en casi cuatro años. No me di cuenta de que había pasado tanto tiempo, he estado en muchos PLE desde entonces, pero no uno de esta magnitud. Así que sí, la multitud va a estar muy emocionada y esta será una gran noche. Me encantaría que fuéramos el Main Event de este show.

«Pero sé que Cody y Kevin tienen un gran, gran combate también, pero tienes a un par de buenos tipos ahí dándose de golpes. Creo que yo y Gunther deberíamos cerrar la noche. Y creo que este combate va a pasar a la historia, independientemente de si gano o pierdo. La gente va a hablar de este combate durante mucho tiempo, y lo sé porque Gunther es un talento increíble», dice el veterano en una entrevista con el DailyMail.