Randy Orton estaba destinado a ser luchador, recuerda Maven

El ex-luchador Maven se acuerda mucho de Randy Orton, con quien tuvo la ocasión de compartir el vestidor y el ring de WWE a principios de los 2000. Ha hablado de «The Viper» comentando que no le tenía miedo a Vince McMahon o que siempre fue un buen amigo para él. También supimos que pudo haberlo sustituido en la facción Evolution. Lucharon, como aliados y como rivales, un total de 33 veces, incluyendo 11 manos a mano y la lucha ‘One Month Control Over Raw’ en Survivor Series 2004.

► Maven recuerda a Randy Orton

Mientras hablaba recientemente en The False Finish, el youtuber se acordó nuevamente del ex-campeón mundial:

«Obviamente, Randy estaba muy por encima. Randy es otro de esos chicos que simplemente estaba destinado a ser luchador. Estábamos en el territorio de desarrollo y Randy luchaba como un profesional experimentado, incluso tan temprano como en 2002, antes de que lo debutaran. Hubo una lucha que tuve [en 2004], y no recuerdo bien el escenario, pero había un reloj debajo. Randy y yo salimos y ofrecimos una buena lucha. Cuando vuelvo a ver esa lucha, no es como si Randy me estuviera llevando. Estábamos teniendo una buena lucha porque ambos estábamos poniendo un buen esfuerzo. Esa probablemente sea la lucha a la que vuelvo y miro con cariño«.

Randy nació en una familia de luchadores. Su padre, Bob Orton Jr., su abuelo, Bob Orton, su tío, Barry Orton. Aunque en realidad intentaron que no se convirtiera en luchador, como no hicieron su hermano, Nathan, ni su hermana, Rebecca. Y antes de iniciarse se metió en el ejército de Estados Unidos, donde quizá habría hecho una carrera si no lo hubieran dado de baja de forma deshonrosa y acusado de desertor. Quién sabe dónde estaría hoy de seguir ese camino. En cambio, es un icono de WWE.