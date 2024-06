Randy Orton está agradecido con Vince McMahon por todas las oportunidades que le dio en WWE pero también valora positivamente que esté fuera de la compañía. Ya no solo por el ex mandamás sino por la nueva dirección de la misma bajo el mando de Triple H y TKO.

► Randy Orton de Vince McMahon

«Escucha, amo a Vince. Me dio muchas oportunidades, pero creo que ya era momento de que se retirara. Es desafortunado que haya ocurrido de la manera en que ocurrió, pero es agradable tener a personas a cargo que entienden lo importante que es estar en casa para los cumpleaños, en casa para el Día de Acción de Gracias y en casa para Navidad.

«Vince McMahon tenía Raw en vivo los lunes por la noche y a él no le importaba si tenías hijos. Me acerqué a él cuando tenía 35 años y mi espalda realmente empezó a dolerme. Le supliqué, ‘Hombre, no puedo hacer tantos shows, tal vez tienes que hacer giras y poder recuperarte’, y él simplemente me miró y dijo, ‘Oh, te necesito en esos shows, Randy. La Madre Naturaleza nos alcanza a todos.’

«Escuchar eso y decir, ‘Bueno, supongo que no hay otra cosa que pueda hacer más que agotarme hasta el límite hasta que no pueda caminar más por este hombre.’ [A pesar] de todas las oportunidades que me dio, es agradable no tenerlo aquí. Es agradable tener a su yerno, Triple H, dirigiendo el juego. Nick Khan es genial. Todos [de] TKO que han venido, han intervenido, parecen entenderlo, y es una era diferente. Creo que la forma en que se preocupan por las historias hoy en día y se aseguran de que el talento esté bien, y si necesitan un poco de descanso, somos humanos. La mayoría de las veces, lo entienden.»