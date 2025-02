¿Randy Orton en WWE Elimination Chamber? Bully Ray tiene una idea

Randy Orton está desaparecido de la programación de WWE desde que fuera atacado por Kevin Owens en noviembre. Y si bien hemos visto fotos suyas durante su ausencia, nada se sabe de cuándo podría regresar.

¿Podría ser en Elimination Chamber 2025? Todo es posible. Y para ello el miembro del Salón de la Fama Bully Ray tiene una idea, la cual comparte en una nueva edición de Busted Open Radio:

«Si Randy Orton se involucra en un combate entre Kevin y Sami en Canadá, ¿qué tipo de reacción va a generar eso? ¿Crees que los fanáticos de la lucha libre en Canadá se van a enojar porque Randy sacó a Kevin del combate? Imagina que Kevin está golpeando a Sami con una silla en el suelo, ¿verdad? Y ya basta, alguien tiene que hacer algo al respecto… está a punto de darle el package piledriver sobre la mesa de comentaristas, y suena la música de Randy Orton. Randy recibirá el pop por hacer esa salvada, pero tienes que hacerlo de la manera correcta, para que la gente no se enoje porque Randy esté entrando en un combate en territorio canadiense.»

Hasta el momento, el cartel de luchas del Premium Live Event del 1 de marzo luce así:

Who will secure their Road to #WrestleMania at #WWEChamber?

🇨🇦 TORONTO

🎟️ https://t.co/8JsTRSWaLz pic.twitter.com/9Q7Fr4WnbT

— WWE (@WWE) February 19, 2025