Randy Orton vs. Edge: Una lucha ridícula, divertida e imposible

Camino a la edición de 2025 del evento premium de WWE Backlash, la cual ya presenta cuatro combates en su cartel, nos acordamos de la de 2020; concretamente, de la lucha entre Randy Orton y Edge promovida como «The Greatest Wrestling Match Ever». Debido a las restricciones de la Era Covid, el show tuvo lugar en el Centro de Rendimiento y ambos veteranos se pelearon por todos lados hasta la victoria de «The Viper».

Ya estando en AEW, lo cual entonces era impensable, «The Rated-R Superstar», cuyo nombre actual es Cope –además, WWE ha abandonado la marca «Edge»– se acuerda así del enfrentamiento hablando con Kenny McIntosh para Inside The Ropes:

“Se sentía como una situación en la que era imposible ganar (no-win). Definitivamente me hubiera gustado que ese combate en Backlash hubiera sido frente a más que solo 20 estudiantes en el Performance Center, porque todavía me siento muy orgulloso de él, y las circunstancias en las que Randy y yo nos vimos obligados a sacar algo adelante fueron bastante ridículas.

Me dicen: ‘Vamos a construir el mejor combate de lucha libre de la historia, solo que no habrá público’. Bueno, ¿qué se supone que significa eso? No existe tal cosa como ‘el mejor’ de algo, a menos que sea una competencia deportiva real. Sabemos cuál es el mejor equipo de hockey: el que gana la Stanley Cup. Pero no existe tal cosa como el mejor combate, porque eso depende del gusto de cada quien. Pero bueno, dijimos: ‘vamos a intentarlo’. Y fue muy divertido. Fue un gran reto, pero sin duda me hubiera gustado que ese combate tuviera público.”

Cuando le preguntaron si el combate habría sido mejor con público, Cope respondió afirmativamente: “Con una multitud, habrían estado metidísimos. Habría sido increíble«.