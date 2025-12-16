Randy Orton deja emotivo mensaje a John Cena tras su retiro

Randy Orton y John Cena pasaron décadas enfrentándose en algunos de los eventos principales más emblemáticos de la WWE,y su rivalidad fue una de las más importantes en la historia de la WWE, con innumerables luchas por el título y momentos inolvidables. La última vez se que ambos enfrentaron fue a principios de este año en WWE Backlash, como parte de la gira de despedida de Cena.

► Randy Orton y John Cena tuvieron una gran rivalidad en WWE

John Cena luchó su último combate el sábado 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event, donde perdió contra Gunther en Washington, D.C. Fue una despedida emotiva, que puso fin a una legendaria carrera en el ring; sin embargo, Orton, posiblemente el mayor rival de Cena, se encontraba al otro lado del mundo en asuntos de la WWE, promocionando el Royal Rumble en Arabia Saudita y no pudo estar presente en la última noche de Cena como luchador. A pesar de la distancia, Orton publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, expresando su admiración por el 17 veces Campeón Mundial y su gratitud por la trayectoria que compartieron juntos, agregando además que ambos pudieron hablar durante la mañana del pasado sábado.

“Entré en la lucha libre y crecí durante las últimas dos décadas junto a John Cena. Luché con él o contra él al menos 100 veces. Me habría encantado estar allí en Washington D. C. para #wwe #snme y presenciar su emotiva despedida hacia el retiro. Pero sé que si alguien entiende mi ausencia, ese es John, porque estaba en Riad, Arabia Saudita #KSA promocionando #riyadhseason y #royalrumble”.

“Fue un honor hablar con él en un día tan importante. Espero con ansias seguir la carrera de John en Hollywood y más allá. Con este tipo, el cielo es el límite”.

«Gracias por ser tan bueno con mi familia a lo largo de los años y gracias por hacer del vestuario un lugar mejor. Cuídate, John, y nos vemos».