Recordando el fallido breve empuje de Randy Orton como rostro de WWE

Noche de lunes tras noche de lunes, Randy Orton sigue robándose la atención del mundo de la lucha libre. En esta oportunidad, aún en tiempos como los que corren, no pensó dos veces a la hora de aplicar un devastador RKO sobre Beth Phoenix, miembro del Salón de la Fama WWE y esposa de Edge, quien se perfila a ser su rival en WrestleMania 36. Una rivalidad que data de varios años, entre altibajos, y que nos llevan a recordar del fallido breve empuje de Randy Orton como rostro de WWE.

► Los inicios, mano a mano con Edge

Orton bien lo mencionó en esa pertubadora charla que mantuvo con Beth Phoenix en Monday Night Raw ayer por la noche: sus inicios en WWE, o más bien en el elenco principal, lo vieron batallar por el Campeonato Intercontinental ante Edge en más de una oportunidad a lo largo del año 2004. Claro, cuando ambos no eran todavía lo que supieron ser más adelante y especialmente lo que han logrado ser hoy: dos leyendas indiscutidas.

A «The Rated R Superstar» le tomaría dos años alcanzar ese primer gran paso. Fue casi por accidente que se convirtió en Campeón de WWE, y es que no era visto como material estelar ni mucho menos, y los altos directivos pensaban otorgarle el privilegio de cargar con el oro tan sólo por unas pocas semanas. Por supuesto, la apuesta fue más exitosa de lo esperado, y el resto es historia.

► Randy Orton como rostro de WWE

Pero para «The Viper», por su parte, no fue tan difícil hacerse paso entre los pesos pesados para que semejante oportunidad se le presentase. En esa época, sabrán todos, Orton era parte del grupo Evolution junto a Triple H (el presente), Ric Flair (la experiencia) y Batista (que junto a Orton, representaba al futuro). Y después de perder su Campeonato Intercontinental ante el mismísimo Edge en Vengeance 2004, encontró suerte aspirando por premios más gordos.

En la edición de SummerSlam de aquel año, Randy Orton se convirtió en el Campeón Mundial Completo más joven de la historia al vencer a Chris Benoit. Pero el título era más importante para Triple H, líder de la facción, que la amistad con su pupilo. Fue así como el grupo decidió dar la espalda y expulsar al joven la siguiente noche en Raw. Lo que se veía en pantalla era el reflejo de lo que sucedía tras bambalinas: la intención de hacer de Randy uno, sino el máximo rostro de WWE.

Al dar la espalda a sus ex compañeros (o haber sido traicionado por ellos, mejor dicho), la idea de los oficiales era hacer de él una estrella técnica; con permiso de Brock Lesnar, «la próxima gran cosa». En esta disputa también estaba otro «novato», John Cena, y más bien a la cabeza, pues era un proyecto que había surgido naturalmente tras un gran trabajo en el último año y medio, aún después de haber estado a la nada misma de ser despedido.

La historia, entonces, giró en torno a varios idas y vueltas entre víctima y traicioneros, con «El Juego» como cabecilla de los rudos. ¿Con qué objetivo? Después de su coronación, todos los planes apuntaban a un Orton vs. Triple H en WrestleMania 21 por el título mundial, sin embargo, se presentarían varios dolores de cabeza en el camino, y todos por un sólo individuo: Orton estaba fuera de control, y era un muy mal ejemplo para ser visto como la imagen de la compañía o algo cercano a ella.

En el absolutamente recomendable episodio de la serie Ruthless Agression sobre Evolution, el actual COO de WWE contó sobre esa época:

«Tuvimos una larga charla y le dije, ‘Randy, tienes todo el potencial imaginable para ser la más grande estrella que ha visto este negocio, y lo único que puede detenerte eres tú mismo, y que me parta un rayo si no lo has estado haciendo».

Además, el ex creativo Brian Gewirtz recordó otro problema:

«Los aficionados no pedían que Randy se convirtiera en un chico bueno, no era una posición natural para él. De repente se suponía que debían quererlo después de haber sido un idiota creído casi desde su debut. Era un engreído absoluto, un hijo de…, nunca fue de guardarse las opiniones».

Idea que compartió el legendario Jim Cornette:

«Randy no es un técnico natural porque no le importa un comino la gente y ellos se dan cuenta. A veces, eres un técnico por naturaleza, pero con Randy sucede exactamente lo contrario. Él no quería estar rodeado de gente, le molestaba eso».

Mark Henry completó:

«Randy no estaba preparado para eso. Para nada. Porque… fue como si se le subiera a la cabeza. ‘Soy bueno’. ‘Soy el Campeón’. ‘Estaré en el estelar esta noche’. Se convirtió en un monstruo».

Y él mismo reconoció:

«A los 24 me convertí en el Campeón Mundial Completo más joven de la historia, y no creo que estuviera listo. Era joven y no sabía lo que era ser un Campeón. Debías ganarte la confianza de los demás, y yo todavía tenía mucho que aprender».